２４日、捜索・救助活動のため坑内に入る国家鉱山応急救援山西華陽隊の隊員。（沁源＝新華社記者／張笑宇）【新華社長治5月24日】中国山西省長治市沁源（しんげん）県の通洲集団留神峪（りゅうじんよく）炭鉱で22日に起きたガス爆発事故では多数の死傷者が出た。現場では救援隊員が捜索・救助活動に全力を挙げている。２４日、留神峪炭鉱に待機する救援車両。（沁源＝新華社記者／張笑宇）２４日、救助活動が続く留神峪炭鉱。（