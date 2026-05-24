関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」の入れ替え戦が24日、天理大学で男女ともに行われた。男子は、1部残留を懸けた関学大と、2部からの昇格を狙う大体大が対戦。関学大が3―1で勝利し、1部残留を決めた。関学大は第1セットを27―25で競り勝つと、第2セットは落としたものの、第3、第4セットを連取。接戦を制した。試合後、選手たちは安堵の表情を浮かべた。関学大・渡里伊紗主将は「1部残留を目標に