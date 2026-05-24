タレントや実業家として活動する武藤千春（31）が24日、自身のSNSを更新。3月22日に結婚したことを報告し、ウエディングドレス姿を披露した。Xでは「【ご報告】いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「平素より温かく応援してくださり、心より感謝申し上げます。私ごとではございますが、かねてよりお付き合いしていた方とこのたび3月22日に結婚いたしましたことをご報告いたします」と結婚したことを発表。ウエディン