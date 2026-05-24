横綱大の里＝3月左肩痛で大相撲夏場所を全休した横綱大の里について、6月のパリ公演参加が24日、決まった。師匠の二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）が明らかにした。夏場所中は稽古場に下りながら治療を並行。同親方は「自分の体と向き合う期間になればいい」と話した。回復は順調だという。大の里は昨年11月の九州場所で左肩を負傷。3月の春場所は4日目から途中休場した。5月30日の大山親方（元小結北勝富士）、同31日の桐山親