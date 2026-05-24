元巨人・元木大介氏（54）が自身のYouTube「元木大介チャンネル」を更新。人気企画「元木目線の球界トップ3」で、裏で一番努力していた選手を明かした。「俺以外で？」と切り出して笑わせた元木氏だが、順位は付けられないという3人がいるという。まずは通算525本塁打の清原和博氏。「あの人はやらされるより自分でやる練習が好きだから違うところで走ったり、裏でバット振ったり、ホテルの部屋でタイミングの取り方だけで汗