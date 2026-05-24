モデルの近藤千尋さんは5月23日、自身のInstagramを更新。家族でディズニーランドを満喫する様子を披露しました。【写真】近藤千尋、家族でディズニーを満喫！「太田さんの表情もすき」近藤さんは「Disney ジュディの帽子 get 笑笑 今日は学校からの習い事からのDisneyで 少ししか滞在できなかったけど 満腹で帰りました 笑」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。ディズニー映画『ズートピア』のウサギの主人公・ジュディのキャ