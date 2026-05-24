任期満了にともない現職と新人の2人が立候補した珠洲市長選挙は24日、投票が行われ、現職の泉谷満寿裕さんが6期目の当選を果たしました。珠洲市長選挙は開票の結果、現職の泉谷満寿裕さんが4270票を獲得、新人で元市議の浦秀一さんに2000票あまり差をつけ、6選を果たしました。泉谷さんは現在62歳。これまでの震災対応で培った国や県とのパイプを武器に、復興公営住宅の一日も早い整備や、子育てしやすいまちづくりに向け、分娩機