青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは5月22日、自身のInstagramを更新。くびれたウエストのへそピアス姿を披露しました。【写真】王林、へそピアス＆美ウエスト姿「誰やこの嫌味のないパリピは…」王林さんは「お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日」とつづり、5枚の写真を投稿。ビーチで撮影した、くびれたウエストにへそピアス、圧巻の美