プロ野球のファーム・リーグは24日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。東地区の楽天はオイシックス戦（きらやかスタジアム）に5―1で逆転勝ち。先発・江原は3回2安打5奪三振1失点で、2番手の育成選手・松田が2回1安打3奪三振無失点で2勝目（3敗）。吉野が2安打2打点、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打1打点。オイシックス先発・鈴木は3回4安打1失点。ウォーカーが2回に地区トップの10号ソロを放った。楠田が2安打