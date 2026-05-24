◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日東京・両国国技館）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと東三段目6枚目の旭富士（24＝伊勢ケ浜部屋）が元十両で東三段目77枚目の木竜皇（23＝立浪部屋）を小手投げで下し、三段目優勝を飾った。優勝決定戦で地力を示した。木竜皇に土俵際まで攻め込まれる場面もあったが、豪快な小手投げで約1分の長い取組を制した。「うれしいです。勝てて良かった」と振り返った。序ノ口デビュ