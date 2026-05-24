宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースな向井亜紀さんを取り上げます!この記事のすべての写真を見る過去に入院を30回、手術を19回している女子大生タレント。向井亜紀は43年前にそういう存在として世に出た。現役女子大生によるラジオ番組『ミスDJリクエストパレード』(文化放送)で川島なお美や斉藤慶子に続き、人気者に。そこから息の長い芸能活動をしてきたわけだ。が、人によっ