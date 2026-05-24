5月24日に東京競馬場で行われたオークス（G1・芝2400m）で、JRA女性騎手初のクラシック＆G1制覇を成し遂げた今村聖奈騎手。同日、JRA公式YouTubeチャンネルで公開されたジョッキーカメラ映像が、大一番の裏側を克明に映し出し、大きな反響を呼んでいる。公開されたのは、ジュウリョクピエロに騎乗した今村騎手の視点映像。歴史的快挙の瞬間だけでなく、レース前の静かな空気から、勝利直後にあふれ出した本音までが収められて