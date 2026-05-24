5月24日、東京競馬場で行われた12R・丹沢S（4歳上3勝クラス・ハンデ・ダ2100m）は、武豊騎乗の1番人気、ギュルヴィ（牡4・栗東・大久保龍志）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のロングウェイホーム（牡4・美浦・伊坂重信）、3着にロカヒ（牡4・栗東・飯田祐史）が入った。勝ちタイムは2:11.2（稍重）。【フリーウェイS】レッドエヴァンスが大接戦制しオープン入り…惜敗続きに終止符直線でも脚色衰えず丹沢S 口取り武豊