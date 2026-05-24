映画監督のホン・サンスと女優キム・ミニの近況が、再び世間を騒がせている。5月24日、あるメディアがホン・サンス監督とキム・ミニの近況を報じた。これによると、2人は京畿道（キョンギド）河南（ハナム）市〓沙（ミサ）付近で、息子とともに週末に外出を楽しんだ。【独自写真】“不倫関係”のホン監督と女優、息子との近況あわせて公開された写真では、ホン監督がサングラスをかけたまま、ベビーカーを押して進むなか、キム・ミ