Ｊ１は４試合が行われ、ＡＣＬ２優勝から帰国後、初試合となった西地区のＧ大阪は清水と対戦し、２―１で逆転勝ちした。Ｃ大阪は岡山を３―２で破り、西の２位となった。東地区は横浜Ｍが東京Ｖに６―０で勝利。川崎は新人ＦＷ持山匡佑のハットトリックで水戸を３―１で下した。プレーオフラウンド（３０、３１日＆６月６日）では神戸（西１位）―鹿島（東１位）など、各地域の同順位がホーム＆アウェーで対戦する１０カードが決