読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。初めて彼の実家を訪れ、緊張しながらご両親へ挨拶に向かった主人公。しかし、突然現れた彼の幼馴染から、嫌味やマウント発言を連発される事態に…。波乱の末に見えた、心あたたまる結末とはーー。緊張の初訪問…突然現れた“彼を一番知る”幼馴染彼から「両親に紹介したい」と言われ、私は彼の実家へ行くことになりました。初対面で失礼がないようにと何日も前から手土産を選び、