ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが、同郷の大物歌手とのレアなツーショットを披露した。ＴＡＫＡＨＩＲＯは２４日、自身のインスタグラムを更新。「家宝福山さん、ご一緒させていただきありがとうございましたずっっっっっとカッコよかったです」と記し、ラジオ番組で共演した、同じ長崎県出身の歌手で俳優の福山雅治とのショットをアップ。ハッシュタグをつけて「あぁカッコよかったですほんとにカッコよかったで