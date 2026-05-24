◆ラグビーＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント準々決勝東京ベイ２６―３ＢＬ東京（２４日、秩父宮）３季ぶりの優勝を目指す東京ベイが、２連覇王者のＢＬ東京に２６―３で完勝。フル出場したＦＢショーン・スティーブンソンは「正しいエリアでプレーできたと思う。勝てて来週につながったところは、よかった」と、埼玉と戦う準決勝（３１日、秩父宮）進出にうなずいた。１５人の最後方から出色のパフォーマン