２４日、現場で作業に当たる救援隊員。（重慶＝新華社記者／王全超）【新華社重慶5月24日】中国重慶市永川区の豪雨は24日午後2時半（日本時間同3時半）時点の死者が3人となった。依然17人の行方が分かっていない。区の水害救援対策本部によると、警察や消防など400人余りが現場で救援作業に当たっており、これまでに168人を避難させ、82人を避難所に収容した。