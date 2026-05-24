気温も湿度も高まるこれからの季節は、汗やにおい、髪のうねりなど悩みが増えがち。そんな毎日を少しでも快適に過ごせるよう、ロフトでは高温多湿シーズンにぴったりのケアアイテムを豊富に展開しています。持ち歩きしやすい制汗剤から、お風呂時間に使えるボディーケア、湿気対策におすすめのヘアケアまで勢ぞろい♡毎日の美容時間を心地よく整えてくれる注目アイテムをチェックしてみてください。 汗・におい