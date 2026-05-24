サッカー日本代表ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）が２４日、自身のインスタグラムを更新。「家族からパワーたくさんもらいました！」などと記し、生まれたばかりの愛娘を抱く写真などを投稿した。「短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」と記したように妻でモデルの由布菜月とスムージーを楽しむ様子や、娘に絵本を読んでみせたり、リビングに同じ格好で寝そべる写真も。ＴｉｋＴｏｋアカウント開設も報告し