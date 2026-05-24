アイドルグループ・AKB48の長友彩海さんの1st写真集『予定外の瞳』（撮影：下田直樹、税込3300円、KADOKAWA））が、6月5日にリリースされます。【写真】王道のアイドルポーズを決める長友彩海さん15歳でAKB48に加入した“あやみん”も、現在は25歳の大人の女性です。今回の写真集では、王道アイドルらしいキュートさやガーリーさ、ポップさはもちろん、これまで見せたことのないアダルトな表情も収めています。衣装はフィッティン