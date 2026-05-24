ボートレース住之江の5日間シリーズ「アクアコンシェルジュカップ」は24日、2日目が終了。25日の3日目は11Rまで予選が行われる。惜しかった。2日目5R、井上尚悟（38＝大阪）はカドから伸びていったが、1周1マークは攻め切れず3着。「のぞいていったけど、判断ミスですね。でもペラを叩いて乗りやすくなったし、いい状態ではいけました」とオレンジ38号機にはOKサイン。前期は初の勝率5点台（5.03）をオーバーをするなど、