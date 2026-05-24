お笑いタレント・有吉弘行（51）が24日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。25日に東京国際フォーラムホールAで開催される「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」で悩んでいることを吐露する場面があった。同イベントで司会を務めるという有吉だったが「ジモンさんが見栄を張っちゃってさ。ゲストなんかも凄い人が来てくれたりして、そのおかげでスケジュールがパンパンなんだよ」とぼやく。ま