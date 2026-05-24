ネクスコ西日本と鹿児島県警高速道路交通警察隊によりますと、きょう２４日午後２時ごろ、南九州自動車道の市来インターチェンジと伊集院インターチェンジの間で、車が道路中央のワイヤーロープに衝突しました。けが人はいませんでした。 この事故の影響で、南九州自動車道の市来インターチェンジと伊集院インターチェンジの間は、上下線ともに通行止めになっていましたが、午後７時すぎに