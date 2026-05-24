女優の石田ゆり子（５６）のプライベートショットに驚きの声が上がった。２４日までにインスタグラムで愛猫を肩に乗せたショットを公開し、「おさむいな日がつづいていますがみなさんおげんきですかハニオですおかーさんに久々にかたぐるまされました。ちなみにぼくはかたぐるまして欲しいとは言っていませんおかーさんがひょいっとぼくを肩に乗せましてこうやってやるんだよとおともだちに説明してました。」とコメン