第２７回あすなろ賞は５月２４日、盛岡競馬場で古馬の強豪１０頭がダート１８００メートルを争った。今回が岩手への転入初戦となる８歳馬のラッキードリーム（笹川翼騎手騎乗）が、逃げるリケアカプチーノをゴール前で首差とらえて優勝。重賞１４勝目を挙げた。シニスターミニスター産駒の同馬は門別でデビューし、２０２１年の道営３冠を達成。その後は兵庫と南関東を行き来し、園田金盃などを優勝した。今年４月に浦和・水上