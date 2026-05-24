◆大学アメフト交流戦▽第７６回長浜ひょうたんボウル関大２０―１７立命大（２４日、滋賀・平和堂ＨＡＴＯスタジアム）関大が接戦をものにし、昨季まで２年連続で甲子園ボウル優勝の立命大を下した。第１クオーター（Ｑ）、敵陣１ヤードからの攻撃で、ＱＢ土居翔和（２年）からのパスを受けたＴＥ勅使河原巧（１年）がエンドゾーンに駆け込んで先制。第２Ｑにパントミスなどが重なって逆転を許したが、第３ＱにＤＢ吉田優太