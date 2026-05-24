３歳の最強牝馬（ひんば）を決める競馬のオークス（ＧＩ・芝２４００メートル）が２４日、東京都府中市の東京競馬場で１８頭が出走して行われ、今村聖奈（せいな）騎手（２２）が乗った５番人気のジュウリョクピエロが優勝した。日本の女性ジョッキーが中央のＧＩ競走を勝つのは初めて。格式高いクラシックレース制覇で偉業に花を添え、観衆からの祝福に手を上げて応じた今村騎手は「夢を見ているみたい。期待に応えたい一心で乗