兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、警察は、殺人容疑で42歳の男の逮捕状をとり、全国に指名手配しました。指名手配されたのは、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）です。大山容疑者は今月13日ごろ、たつの市新宮町段之上の住宅で、この家に住む田中千尋さん（52）を、刃物のようなもので複数回突き刺して殺害した疑いが持たれています。大山容疑者は事件後、所在がわからなくなっているということです。大山容