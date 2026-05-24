G-FREAK FACTORYが、キャリア初のアコースティックアルバム『灯-TOMOSHIBI』を9月16日にリリースする。 （関連：『山人音楽祭 2025』、刺激と温もりに満ちた第10回G-FREAK FACTORYと繋がった縁、途切れることなき“クライマックス”） 本作では、既発曲をアコースティックアレンジして収録。初回生産限定盤には、自身が主宰するロックフェス『山人音楽祭 2025』のライブとオフショットを収録したDVDが付