（台北中央社）北部・台北市や新北市の一部に水を供給する翡翠ダム（新北市）の立ち入り制限区域でこのほど、子連れのジャコウネコが確認された。同区域では先日、ジャコウネコの生息が初めて確認されたばかりで、成獣はその時に確認された個体とみられる。台北翡翠ダム管理局は23日、写真を公開するとともに、水源保全と自然環境保護の成果が表れているとの考えを示した。見つかったのはタイワンジャコウネコとも呼ばれる台湾の固