［U-17アジア杯・決勝］日本 ３−２ 中国／５月22日／Hall Stadium Legends５月22日に幕を閉じたU-17アジアカップで、MF北原槙（FC東京／２年）は別格のパフォーマンスを披露。決勝で中国を３−２で下して２大会ぶり５度目の優勝を飾ったチームにおいて、頼れる10番が圧倒的な輝きを放った。６試合中５試合に出場し、６ゴールの大活躍。最もチームが苦戦したウズベキスタン戦（１−１／３PK２）で活躍できなかった悔しさは残る