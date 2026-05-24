【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが5月25日より配信リリースされる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像第2弾を公開した。 ■新曲への期待が高まるティザー映像パート2 ティザー第2弾として公開されたのは、学生服姿のメンバー5人がバンド練習スタジオとおぼしき一室で談笑する1コマ。 息を呑むほどの緊迫感にあふれていた第1弾とは打って変わった世界観となって