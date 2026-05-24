2026年5月22日、韓国メディア・ソウル経済によると、人気グループ BTS（防弾少年団）の釜山（プサン）公演を前に、一部宿泊施設による「ぼったくり料金」問題が釜山を超えて金海（キメ）にまで広がっている。釜山市によると、6月12〜13日に行われるBTSワールドツアー公演の期間中、10万人以上が釜山を訪れる見通し。公演観覧と観光需要も重なり、市全体がお祭りムードになると見込まれる。公演特需への期待が高まる一方、一部の宿