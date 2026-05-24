向かったのは南米アルゼンチン。今回みやぞんが挑戦するのはアルゼンチン独自のパフォーマンス！教えてくれるのはアルゼンチン文化大使に認定されているチーム・マレボ。アルゼンチンを代表するパフォーマンスチーム。古代の武器“ボレアドーラ”を使って大迫力のパーカッションを奏でる。ボレアドーラとは革紐の先端に石をつけたガウチョの狩猟道具。伝統的なガウチョの文化と民族舞踊を融合させ1950年代に考案されたといわれるパ