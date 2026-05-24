タレントの三田寛子（60）が24日、自身のインスタグラムを更新。今月末の長男・歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴を前に思いを明かした。昨年11月に婚約発表した橋之助と能條は先月3日、婚姻届を提出したことを報告。三田はインスタグラムで披露宴の準備が進んでいる様子をつづっていたが、この日は「挙式当日へ向けて一歩一歩大切に準備を進めています」と着物姿の自撮りショ