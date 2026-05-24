プロ野球は24日、セ・パ両リーグともに交流戦前の全日程を終了した。パ・リーグは昨季5位からの巻き返しを図る西武が上々のスタート。昨季終盤までソフトバンクと優勝を争った日本ハムが4位とやや出遅れている。各球団の監督総括談話は以下の通り。▼1位西武・西口監督（27勝20敗1分け）序盤は得点を挙げることができずに苦しむ試合が多かった。ネビンが復帰してきてから活発に得点できるようになったのは良かった。勝って