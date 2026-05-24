ボートレース蒲郡の「サッポロビールカップ」は２５日、開幕する。里岡右貴（４０＝福岡）の相棒は２連率３８％の５９号機。「スタートの行き足は良さそうだけど、その先が大したことない。乗り心地も自分の好みと違う。今はあんまり舟が向かずにボヨーン。自分はキュッとくる感じがいいので。自分の思うイメージでペラを叩くか調整方法は考えたい」と不満げで、調整に思案顔。もっとも、今年はすでに４Ｖを挙げる活躍で、今