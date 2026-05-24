大相撲夏場所千秋楽（２４日、東京・両国国技館）、幕内伯乃富士（２２＝伊勢ヶ浜）が幕内藤青雲（２８＝藤島）をはたき込んで、１１勝４敗で場所を終えた。伯乃富士は場所前に、初場所で痛めた左足親指を手術。満身創痍の中で土俵に上がり、１４日目に２敗で単独首位だった大関霧島（３０＝音羽山）を撃破。白熱した優勝争いを演出し、自身２度目の敢闘賞を受賞した。「手術明けで不安もあった。（１１勝は）最高の形で、これ