ボートレース尼崎の「ルーキーシリーズ第１１戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は２４日、予選３日目が行われた。津田陸翔（２５＝広島）は６号艇の５Ｒ、ピット離れで４コースを奪い、１Ｍ差してバック２番手。鐘ケ江真司を猛追して２周１Ｍ握って逆転、１着をもぎ取った。「すごくいい。出足、回り足に関してはたぶん負けないっていうか、荒れた水面でも乗りやすかった」と満点評価を下す。２０２６年後期は初のＡ１。好調の要因