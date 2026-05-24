明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１８節（２４日）、横浜Ｍがアウェーの東京Ｖ戦（味スタ）に６―０で大勝し、順位を２つ上げて東７位でリーグ戦を終えた。まずは前半２５分、自陣ペナルティーエリア内からＭＦ天野純が前線へ大きくクリア。これに反応して抜け出したＦＷ近藤友喜が、冷静にコースを狙い先制に成功する。同３６分には自陣でボールを奪い、再びカウンターを発動。最後は近藤からＦＷ谷村海那につないで追加点をゲ