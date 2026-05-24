保護された2匹の子猫は、飼い主さんのもと家猫修行中なのだとか。ごはんやトイレ、ダンスなど、次々と予定をこなしつつ、ついに先住猫と初対面をはたしたのだそう。動画は1.5万回以上も再生され、「無言のあいさつお互い何を感じ取ったのだろうか？」「きっと大丈夫 仲良くなれるよね」とのコメントが集まっています。 【動画：２匹の保護子猫→先住猫と初対面したら、顔を近づけて…微笑ましい『ごあいさつの光景』】 2匹の