猫があなたに『心を許している』ときにみせるサイン4つ 野生の時代の名残から、本能的に警戒心が強い猫ですが、安心して過ごしているときには気が緩んでいるような行動が見られることがあります。 1.お腹を見せてくる 猫にとってお腹は急所のひとつです。そのため、仰向けになって無防備な姿勢を見せるのは、目の前の相手に対して警戒していないと考えられます。ただし、「お腹を見せる＝触ってほしい」とは限ら