ボールをダウンコートの中に隠して遊んでいた猫ちゃん。ボールが奥に入り込んでしまうと…？予想外の行動が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で20.1万再生を突破し、「ゴミだしのおてつだいだったらいいけど、、、なかまもふしぎそうw」「冬物バーゲンセール帰り？w」といった声があがりました。 【動画：ボールが取れなくなってしまった猫→予