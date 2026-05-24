東京ドームで巨人戦プロ野球、阪神の森下翔太外野手が24日、東京ドームでの巨人戦で今季初めて左翼で起用された。2回の守備では好プレーを披露し、虎党から喝采が相次いだ。昇格後に左翼を守り続けたドラフト1位ルーキー立石正広が三塁に入り、森下は今季初めて左翼に。見せ場は2回にやってきた。先頭の巨人・ダルベックが放った打球は三塁線を破った。森下はロスなく処理し、二塁へノーバウンド送球。強肩発動で、ダルベッ