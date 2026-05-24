タレントで人気TikTokerの新谷あやかが23日、自身のインスタグラムを更新。壮大な景色のプールで撮影したショットを公開した。 【写真】「デカ過ぎ」の圧倒的スケール大自然で解き放たれた焼けた肌 新谷は「絶景プール!! キャメルバックを眺めながらの リゾートプールが最高でしたJW Marriott のプールが本当に素晴らしい ロケーション!!」と興奮気味につづった。添えたハッ