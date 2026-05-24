「中日３−５広島」（２４日、バンテリンドーム）広島の先発・岡本駿投手が５回６安打３失点で３勝目をあげた。「本当に今日の勝ちは野手の方に感謝です」と打線からの援護に頭を下げた。初回に３点を先制された。「１番警戒していたバッターだった」という先頭・村松には８球粘られた末、内野安打。次打者・田中にも左前打とされて、得点圏に走者を背負った。ボスラー、細川を三振に斬ったが、６番・石川に先制の２点適時打