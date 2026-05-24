タレントの明石家さんまがＭＣのＭＢＳ「痛快！明石家電視台」が２３日放送された。ゲストはミュージカル界のスター、山崎育三郎。観覧一般人との質疑応答では、「今までモテてきましたか？」と質問が飛んだ。さんまからも「モテてきたでしょ？」と振られた山崎は、「モテてはないですね」とまさかの返答。「どういうこと？」と不思議がるさんまに、「スーパーモテました！！」と“上方修正”でドヤ顔を決めた。「音大の付