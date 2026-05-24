テレビアニメ『前橋ウィッチーズ』総集編となる『劇場版 前橋ウィッチーズ 〜魔女見習いのエモエモリーズ〜』が、2026年秋に公開されることが決定した。また、メインキャラクターを演じる、5人組声優アイドルグループ「前橋ウィッチーズ」が9月に前橋で活動2周年を記念したワンマンライブを開催することが発表された。【画像】センス抜群な絵柄！『劇場版 前橋ウィッチーズ』ムビチケカード5月24日に開催された『前橋ウィッチ